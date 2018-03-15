В школе искусств на Ферганской прошла встреча с Юрием Башметом 

В детской школе искусств имени Балакирева 13 марта прошла встреча с российским артистом и дирижером Юрием Башметом. Об этом сообщили в администрации школы.
— В ходе встречи Юрий Абрамович обсудил с участниками проблемы образования и культуры, а также ответил на самые волнующие вопросы москвичей, — отметил представитель школы.
В память о визите в школу искусств музыкант оставил автограф для творческого коллектива преподавателей и сотрудников.
Напомним, что школа искусств расположена на Ферганской улице, дом 23. (вт)