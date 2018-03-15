Ещё
В школе искусств на Ферганской прошла встреча с Юрием Башметом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В школе искусств на Ферганской прошла встреча с Юрием Башметом 

Управа района Выхино-Жулебино 15 марта 2018
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
В детской школе искусств имени Балакирева 13 марта прошла встреча с российским артистом и дирижером Юрием Башметом. Об этом сообщили в администрации школы.
— В ходе встречи Юрий Абрамович обсудил с участниками проблемы образования и культуры, а также ответил на самые волнующие вопросы москвичей, — отметил представитель школы.
В память о визите в школу искусств музыкант оставил автограф для творческого коллектива преподавателей и сотрудников.
Напомним, что школа искусств расположена на Ферганской улице, дом 23. (вт)
Управа района Выхино-Жулебино: последние новости
Праздничный «открытый микрофон» к Международному женскому дню прошел в Выхине-Жулебине Депутат Госдумы Василий Власов пообщался с воспитанниками школы искусств в Выхине-Жулебине В Москве зафиксировано снижение уровня преступности почти на 11%
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Группа «Пикник» разбилась в ДТП33
Порошенко поставили ультиматум по Крыму265
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина150
Умер Александр Павловский11
Мясорубка в Гудаури62
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение