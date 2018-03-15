Два учебных заведения Клина получили статус региональной инновационной площадки

Новощаповская школа и лицей имени Менделеева в подмосковном городском округе Клин по итогам конкурса получили статус региональной инновационной площадки и областные гранты, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

«Подведены итоги областного конкурса на присвоение статуса региональной инновационной площадки Московской области в 2018 году. В числе победителей — два клинских учреждения образования», — сказала глава городского округа Клин Алена Сокольская в четверг.

МОУ Новощаповская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза П. П. Едунова победила в направлении создания развивающей и технологичной образовательной среды. На базе школы создан медиацентр, где дети, начиная с первого класса, будут получать навыки работы с информацией и технологиями коммуникации.

МОУ Лицей №10 имени Д. И. Менделеева победил в направлении создания модели мотивирующей образовательной среды для одаренных детей и подростков.

По итогам конкурса образовательные учреждения получат гранты в 1 миллион рублей из бюджета Московской области. Средства будут направлены на дальнейшее совершенствование образовательного процесса.

Сокольская поздравила коллективы учреждений образования с победой в конкурсе.