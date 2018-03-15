В РГАУ-МСХА имени Тимирязева пройдет вузовская олимпиада «Я — профессионал» по направлению «Сельское и рыбное хозяйство».
— Это пилотный проект масштабного образовательного конкурса, организованного Российским союзом промышленников и предпринимателей и общественной организацией «Деловая Россия». Конкурс проводится в сфере подготовки кадров для крупнейших работодателей, — пояснила представитель вуза Ирина Батуева.
Вопросы олимпиады рассчитаны на студентов старших курсов, но принять участие в конкурсе и претендовать на победу может любой желающий. (мю)