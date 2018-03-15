Вузовская олимпиада «Я — профессионал» пройдет в Тимирязевской академии

В РГАУ-МСХА имени Тимирязева пройдет вузовская олимпиада «Я — профессионал» по направлению «Сельское и рыбное хозяйство».

Вопросы олимпиады рассчитаны на студентов старших курсов, но принять участие в конкурсе и претендовать на победу может любой желающий. (мю)