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В школе №648 на Флотской улице прошло спортивное ориентирование
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В школе №648 на Флотской улице прошло спортивное ориентирование 

Управа района Головинский города Москвы 15 марта 2018
Фото: Управа района Головинский города Москвы
На минувшей неделе в школе № 648 имени А. Г. Карлова на Флотской улице прошло спортивное ориентирование. Об этом сообщается на официальном сайте образовательного учреждения.
«В мероприятии приняли участие учащиеся всех классов со 2-го по 11-ый. Всего было 48 команд. Соревнования состояли из двух частей: ориентирование по схеме на территории школьного двора и вопросы на тему военного снаряжения, — уточняется на сайте школы.
Напомним, школа № 648 имени А. Г. Карлова находится по адресу ул. Флотская, дом 11. (то)
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