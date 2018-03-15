В школе №648 на Флотской улице прошло спортивное ориентирование

На минувшей неделе в школе № 648 имени А. Г. Карлова на Флотской улице прошло спортивное ориентирование. Об этом сообщается на официальном сайте образовательного учреждения.

«В мероприятии приняли участие учащиеся всех классов со 2-го по 11-ый. Всего было 48 команд. Соревнования состояли из двух частей: ориентирование по схеме на территории школьного двора и вопросы на тему военного снаряжения, — уточняется на сайте школы.

Напомним, школа № 648 имени А. Г. Карлова находится по адресу ул. Флотская, дом 11. (то)