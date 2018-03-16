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Ветераны боевых действий в Афганистане встретились со школьниками Кузьминок
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Ветераны боевых действий в Афганистане встретились со школьниками Кузьминок 

Управа района Кузьминки 21 час назад
Фото: Управа района Кузьминки
В рамках празднования 100-летия со дня создания Рабоче-крестьянской Красной Армии в школе № 1208 корпус № 10 прошла встреча учащихся школы с ветеранами боевых действий в Афганистане.
Участники встречи говорили о великой и трагической истории России. Встреча с гостями дала возможность ребятам узнать о событиях минувших войн из первых уст, задать интересующие вопросы. В заключение встречи ветераны пожелали ребятам вырасти достойным поколением, которое в будущем сможет защитить наше Отечество, наши границы от врагов. (вт)
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