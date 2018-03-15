Челябинские студенты помогут особым детям адаптироваться к обучению в обычных школах

Южноуральцы, воспитывающие особых детей все чаще предпочитают, чтобы их чада учились в обычной школе, а не в специализированных коррекционных заведениях. Однако этому должна предшествовать серьезная подготовка будущего первоклассника. Чтобы помочь родителям, студенты Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (ЮУрГГПУ) объединились в волонтерскую группу. Будущие педагоги прошли обучение и вникли во все подробности профессии тьютора.

— Наш вуз много лет готовит коррекционных педагогов, но с появлением современных методик, не многие специалисты успевают ими овладевать. Именно поэтому на семинарах тренингах проекта «Шаг вперед» преподаватели вместе со студентами разбирались в лучших мировых практиках и наработках ученых, психологов и практикующих педагогов, — сообщают в пресс-службе ЮУрГГПУ. — А продолжением тренингов стала непосредственная работа со студентами-волонтерами.