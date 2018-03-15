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Челябинские студенты помогут особым детям адаптироваться к обучению в обычных школах
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Челябинские студенты помогут особым детям адаптироваться к обучению в обычных школах 

Хорошие новости 15 марта 2018
Фото: Хорошие новости
Южноуральцы, воспитывающие особых детей все чаще предпочитают, чтобы их чада учились в обычной школе, а не в специализированных коррекционных заведениях. Однако этому должна предшествовать серьезная подготовка будущего первоклассника. Чтобы помочь родителям, студенты Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (ЮУрГГПУ) объединились в волонтерскую группу. Будущие педагоги прошли обучение и вникли во все подробности профессии тьютора.
— Наш вуз много лет готовит коррекционных педагогов, но с появлением современных методик, не многие специалисты успевают ими овладевать. Именно поэтому на семинарах тренингах проекта «Шаг вперед» преподаватели вместе со студентами разбирались в лучших мировых практиках и наработках ученых, психологов и практикующих педагогов, — сообщают в пресс-службе ЮУрГГПУ. — А продолжением тренингов стала непосредственная работа со студентами-волонтерами.
Старшекурсникам подробно рассказали об особенностях детей с аутизмом, методах работы с ними и способах адаптации к учебному процессу. Из 20 желающих волонтеров строгий отбор прошли только шестеро. Их закрепили за пятью семьями с детьми-инвалидами, которые в будущем пойдут учиться в обычные школы. А студентов, которые особенно отличатся на практике работы с особенными детьми, направят на дальнейшее освоение данной профессии в Москву.
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