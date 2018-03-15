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В школе №2005 района Куркино стартовала декада педагогического мастерства
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В школе №2005 района Куркино стартовала декада педагогического мастерства 

Префектура СЗАО города Москвы 15 марта 2018
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
Цель данного мероприятия: создание условий для совершенствования профессионального мастерства педагогов, привлечение родителей (законных представителей) к образовательному процессу в школе. Об этом рассказал руководитель школьного пресс-центра Илья Кузнецов.
— До 24 марта можно будет посетить открытые уроки, занятия по дополнительному образованию, мастер-классы, — отметил Илья кузнецов.
Для участия в выбранном мероприятии необходимо пройти онлайн-регистрацию. Подробное расписание доступно по ссылке http://sch2005sz.mskobr.ru/ads_edu/s_12_marta_po_24_marta_2018_goda_v_nashej_shkole_budet_prohodit_dekada_pedagogicheskogo_masterstva/
Напомним, что школы №2005 находится по адресу: улица Родионовская, дом 6/7.
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