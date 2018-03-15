На площадку вышли баскетболисты из Измайлово

В школе №1290 состоялась дружеская встреча по баскетболу между учениками старших классов.

Несколько дней тому назад в школе №1290 района Измайлово состоялся дружественный матч по баскетболу, инициатором которого стали члены спортивного комитета школы, члены актива «Шаг». Участие в матче приняли ученики 8-х и 9-х классов, которых неистово поддерживали болельщики — ученики школы, друзья и родственники спортсменов. Победу в итоге одержала команда «Т-47» из 8 «А» класса. Проигравших, впрочем, в этот день не было, поскольку ребята получили дополнительный заряд энергии и массу положительных эмоций.

Отметим, что баскетбол в районе Измайлово (также как и стритбол) является одним из любимых видов спорта у молодежи. Юноши и девушки охотно играют в спортивных залах школ и на дворовых площадках, участвуют в различных городских и окружных соревнованиях.