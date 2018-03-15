Фестиваль «Наши общие возможности — наши общие результаты» прошел на Преображенке

Во всех образовательных организациях Преображенки прошел фестиваль межрайонного совета директоров №11.

Очень важный момент — все, кому небезразлично развитие образования, и кто верит в отличные возможности нашего межрайона, могут доказать это, отдав свой голос за видеоролик (Видео #11), поставив лайки на сайте estafeta.mcko.ru.

Эстафете Фестивалей межрайонных советов директоров образовательных организаций «Наши общие возможности — наши общие результаты» очень нужна поддержка. В этом году фестиваль прошел во всех школах и колледжах межрайона. Учителя проводили интересные открытые уроки, показывали, как класс может превратиться в современную лабораторию, где каждый ученик может показать себя ученым, инженером или дизайнером. Особенно запомнились уроки математики с использованием возможностей Московской электронной школы. Много народа собралось на мастер-классы призеров чемпионата JuniorSkills.

Мастер-классы и уроки-практикумы затронули интереснейшие темы: «От значка ГТО к олимпийской медали», «Я — исследователь», «Инженерные классы в московской школе», «От уроков технологии к будущей профессии и жизни» и другие.

А под конец фестиваля был показал фильм, который стал итогом большой работы, которую делали все вместе — ученики, учителя и родители.