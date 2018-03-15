Ещё
Фестиваль «Наши общие возможности — наши общие результаты» прошел на Преображенке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Фестиваль «Наши общие возможности — наши общие результаты» прошел на Преображенке 

Управа района Преображенское 15 марта 2018
Фото: Управа района Преображенское
Во всех образовательных организациях Преображенки прошел фестиваль межрайонного совета директоров №11.
Очень важный момент — все, кому небезразлично развитие образования, и кто верит в отличные возможности нашего межрайона, могут доказать это, отдав свой голос за видеоролик (Видео #11), поставив лайки на сайте estafeta.mcko.ru.
Эстафете Фестивалей межрайонных советов директоров образовательных организаций «Наши общие возможности — наши общие результаты» очень нужна поддержка. В этом году фестиваль прошел во всех школах и колледжах межрайона. Учителя проводили интересные открытые уроки, показывали, как класс может превратиться в современную лабораторию, где каждый ученик может показать себя ученым, инженером или дизайнером. Особенно запомнились уроки математики с использованием возможностей Московской электронной школы. Много народа собралось на мастер-классы призеров чемпионата JuniorSkills.
Мастер-классы и уроки-практикумы затронули интереснейшие темы: «От значка ГТО к олимпийской медали», «Я — исследователь», «Инженерные классы в московской школе», «От уроков технологии к будущей профессии и жизни» и другие.
А под конец фестиваля был показал фильм, который стал итогом большой работы, которую делали все вместе — ученики, учителя и родители.
Управа района Преображенское: последние новости
День открытых дверей пройдет в Лицее №1502 при МЭИ Студент из Преображенки занял третье место в региональном этапе олимпиады Преображенцы могут проголосовать на выборах в любом районе столицы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Группа «Пикник» разбилась в ДТП33
Порошенко поставили ультиматум по Крыму265
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина150
Умер Александр Павловский11
Мясорубка в Гудаури62
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение