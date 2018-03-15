Компания GVA и ED2 запустили edtech-акселератор

Цель акселератора — помогать начинающим предпринимателям в области цифрового образования, предоставляя им методологическую, технологическую и маркетинговую поддержку. Эта акселерационная программа выполняет миссию системного развития рынка образовательных стартапов в России

Организаторы программы заинтересованы в стартапах, имеющих MVP, базовую бизнес-модель и первые продажи продукта. Предпочтение отдается следующим направлениям: образовательные приложения, платформы онлайн-обучения, автоматизация образования, подготовка и аккредитация преподавателей, профессии будущего, развитие талантов и человеческих ресурсов, новые устройства и технологии в образовании.

Акселератор оказывает профессиональную экспертную и менторскую помощь, предоставляет начальные инвестиции, помогает в контактах с рынком. По итогам работы стартапы получат сформированный продукт или сервис, компетентную команду, работающую бизнес-модель, каналы и форматы продаж, бизнес-план, рекомендации и отзывы экспертов рынка образования.

Прием заявок ведется до 15 мая, лучшие 50 проектов попадут в предакселератор, занятия в котором будут идти онлайн с 22 мая по 15 июня. По итогам его работы 12 лучших проектов попадут в очный акселератор в Москве , занятия пройдут с 26 июня по 17 августа. Подать заявку и узнать подробности можно на сайте проекта.

«Легко критиковать современную систему образования. Сложнее — помочь рынку образования развиваться и расти в соответствии с новыми требованиями к образовательным технологиям. Мы поможем российским EdTech-стартапам «достучаться» до клиента. Мы готовы рассматривать любые образовательные проекты, в которых есть что-то новое — подходы, методологии, технологии, решения, способные вызвать интерес у целевой аудитории»,

— отмечает руководитель акселератора Наталья Царевская-Дякина.