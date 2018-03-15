Студотряд «Помор-Спас» начнет уроки безопасности в школах Поморья в мае

В проекте «Территория безопасности» участники студотряда будут проводить интерактивные уроки по оказанию первой помощи для школьников Поморья. На это от Росмолодежи выделено 450 тысяч рублей.

— Сейчас мы включаем пока все соглашения, дальше пройдет обучение для инструкторов и оповещение школ и районов. Первые занятия в школах запланированы на конец весны, но возможны корректировки. Основная часть реализации проекта начнется с нового учебного года — сентябрь. 450 тысяч — сумма, которая покроет в целом все расходы на проект, но мы заявляем и личные расходы, — рассказала 29.ru автор проекта Екатерина Варакина.

— В школах, хоть и не во всех, не уделяется особое внимание первой помощи — учителя не всегда сами качественно разбираются в первой помощи, особенно в отработке на практике. Общение со школьниками показало, что знаний в этой области не хватает, во многих школах области нет манекенов для практической отработки, а также меняются стандарты оказания первой помощи, — пояснила Екатерина полезность своего проекта.