Ещё
Лицей при МЭИ на Бухвостова приглашает на День открытых дверей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лицей при МЭИ на Бухвостова приглашает на День открытых дверей 

Управа района Косино-Ухтомский 15 марта 2018
Фото: Префектура Восточного административного округа
В Восточном округе теперь работают две школы под вывеской «Лицей № 1502 при МЭИ». Одна из них расположилась по адресу 2-я Бухвостова, дом 6. 17 марта здесь пройдет День открытых дверей.
Буквально за два с половиной года оно превратилось в площадку предпрофессиональной подготовки. Ежегодно в Лицее № 1502 проходит День открытых дверей для будущих лицеистов и их родителей — в этом году лицей приглашает всех желающих 17 марта в 11.00 на территорию корпуса Гамма на Бухвостова. В этот день можно будет узнать подробности о программах лицейского образования, о достижениях лицеистов, об учебных планах на следующий год, о кружках, объединениях и секциях, а также побывать на экскурсии по учебным аудиториям и принять участие в интересных мастер-классах.
Сегодня лицей при МЭИ — это современное, инновационное учреждение, которое обеспечивает своим ученикам получение качественного образования и подготовку к поступлению в достойные вузы Москвы. Лицей существует более 28 лет, все эти годы он пользовался огромным спросом, но располагался только в районе Ивановское, и вот у школьников из районов Преображенское, Сокольники и Гольяново появилась возможность тоже попасть в это престижное учебное заведение. Обучение в лицее — это замечательная возможность для занятий моделированием, прототипированием, электромонтажам, робототехникой, реализации и развития своих способностей в области инженерии. Кроме того, лицей гарантирует прочные фундаментальные знания не только по физике, математике, информатике, но и по предметам гуманитарного и естественно-научного цикла.
Для подготовки школьников к поступлению в лицей действует вечерний межшкольный факультатив. На его базе квалифицированные преподаватели помогут учащимся устранить пробелы в школьном образовании и подготовить их к сложной и интересной лицейской жизни.
Информация и фото с сайта Префектуры ВАО
Управа района Косино-Ухтомский: последние новости
Песни, посвященные мамам, прозвучали в школе №2031 21 марта в Косино-Ухтомском состоится встреча главы управы Романа Балдуева с населением Юные инспектора из школ Косино-Ухтомского заняли призовые места в соревнованиях «Безопасное колесо»
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Группа «Пикник» разбилась в ДТП33
Порошенко поставили ультиматум по Крыму261
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина150
Умер Александр Павловский11
Мясорубка в Гудаури62
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение