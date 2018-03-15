Лицей при МЭИ на Бухвостова приглашает на День открытых дверей

В Восточном округе теперь работают две школы под вывеской «Лицей № 1502 при МЭИ». Одна из них расположилась по адресу 2-я Бухвостова, дом 6. 17 марта здесь пройдет День открытых дверей.

Буквально за два с половиной года оно превратилось в площадку предпрофессиональной подготовки. Ежегодно в Лицее № 1502 проходит День открытых дверей для будущих лицеистов и их родителей — в этом году лицей приглашает всех желающих 17 марта в 11.00 на территорию корпуса Гамма на Бухвостова. В этот день можно будет узнать подробности о программах лицейского образования, о достижениях лицеистов, об учебных планах на следующий год, о кружках, объединениях и секциях, а также побывать на экскурсии по учебным аудиториям и принять участие в интересных мастер-классах.

Сегодня лицей при МЭИ — это современное, инновационное учреждение, которое обеспечивает своим ученикам получение качественного образования и подготовку к поступлению в достойные вузы Москвы . Лицей существует более 28 лет, все эти годы он пользовался огромным спросом, но располагался только в районе Ивановское, и вот у школьников из районов Преображенское, Сокольники и Гольяново появилась возможность тоже попасть в это престижное учебное заведение. Обучение в лицее — это замечательная возможность для занятий моделированием, прототипированием, электромонтажам, робототехникой, реализации и развития своих способностей в области инженерии. Кроме того, лицей гарантирует прочные фундаментальные знания не только по физике, математике, информатике, но и по предметам гуманитарного и естественно-научного цикла.

Для подготовки школьников к поступлению в лицей действует вечерний межшкольный факультатив. На его базе квалифицированные преподаватели помогут учащимся устранить пробелы в школьном образовании и подготовить их к сложной и интересной лицейской жизни.

Информация и фото с сайта Префектуры ВАО