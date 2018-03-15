Ещё
Школьник из Троицка претендует на президентскую премию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Школьник из Троицка претендует на президентскую премию 

АиФ 15 марта 2018
Фото: АиФ
Школьник из Троицка признан «Учеником года-2018» и будет номинирован на премию Президента РФ, сообщают в пресс-службе регионального министерства образования.
«Честно, я даже не надеялся на такой исход ситуации. Конечно, хочется поблагодарить педагогов, наставников, команду поддержки, директора моей любимой школы, всех, кто меня поддерживал», — отметил победитель конкурса Егор Фроленко.
Региональный этап конкурса «Ученик года» длился три дня, участники демонстрировали свои таланты, а также участвовали в дискуссиях с министрами и общественниками.
АиФ: последние новости
«Я всё забыл!». Как преодолеть волнение и страх перед сдачей ЕГЭ Следователи не нашли нарушений при начислении зарплаты зауральским учителя Занятия в школах Кургана возобновятся 14 марта
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Группа «Пикник» разбилась в ДТП34
Порошенко поставили ультиматум по Крыму265
Умер Александр Павловский11
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина149
РФ пригрозила Британии «мощнейшим давлением»108
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение