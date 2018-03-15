Школьник из Троицка претендует на президентскую премию

Школьник из Троицка признан «Учеником года-2018» и будет номинирован на премию Президента РФ, сообщают в пресс-службе регионального министерства образования.

«Честно, я даже не надеялся на такой исход ситуации. Конечно, хочется поблагодарить педагогов, наставников, команду поддержки, директора моей любимой школы, всех, кто меня поддерживал», — отметил победитель конкурса Егор Фроленко.

Региональный этап конкурса «Ученик года» длился три дня, участники демонстрировали свои таланты, а также участвовали в дискуссиях с министрами и общественниками.