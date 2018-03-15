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В Петербурге 14 семиклассников попали в больницу после употребления неизвестных таблеток
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В Петербурге 14 семиклассников попали в больницу после употребления неизвестных таблеток 

ТАСС 15 марта 2018
Фото: Диалог
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Четырнадцать учеников попали в больницу из школы 97 Выборгского района Петербурга после употребления неизвестных таблеток, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе городского комитета по образованию.
"По оперативной информации, в школу 97 Выборгского района ученица седьмого класса принесла неизвестные таблетки и угостила одноклассников, 14 детей госпитализированы", — сказали в пресс-службе, добавив, что с детьми, которые не пострадали, работают психологи.
В ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области ТАСС сообщили, что полиция проводит проверку после отравления неустановленными веществами в одном из образовательных учреждений Выборгского района.
"Неустановленные таблетки изъяты и отправлены на экспертизу", — отметили в управлении.
Четырех из 14 пострадавших доставили в городскую детскую больницу №5. В приемном отделении подтвердили, что к ним доставили четырех учащихся из школы на Дрезденской улице, но диагноз и их состояние не уточнили.
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