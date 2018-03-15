Ещё
В школах Рязанской области не обеспечивается безопасность — прокуратура
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В школах Рязанской области не обеспечивается безопасность — прокуратура 

АиФ Рязань 15 марта 2018
Фото: АиФ Рязань
В феврале этого года прокуратура проверила исполнение законодательства, направленного на обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в школах, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Проверка выявила многочисленные нарушения законодательства об образовании, противодействии терроризму, а также о пожарной безопасности. В школах нет специализированной охраны, систем видеонаблюдения, освещения, экстренного оповещения о ЧС, тревожных кнопок. Автоматическая пожарная сигнализация зачастую неисправна.
Для устранения выявленных нарушений прокуроры внесли 210 представлений, из числа рассмотренных представлений к дисциплинарной ответственности привлечено 57 лиц, возбуждено 39 дел об административных правонарушениях, в суд направлено 35 заявлений об обязании привести объекты образования в соответствие с установленными требованиями антитеррористической защищенности объектов.
О состоянии законности в указанной сфере проинформирован губернатор Рязанской области.
АиФ Рязань: последние новости
Рязанские чиновники во главе с губернатором проведут в школах уроки Рязанцев приглашают на занятия в школу больного глаукомой Музыканты группы «Пикник» попали в ДТП. Концерт в Рязани отменен
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Группа «Пикник» разбилась в ДТП34
Порошенко поставили ультиматум по Крыму265
Умер Александр Павловский11
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина149
РФ пригрозила Британии «мощнейшим давлением»108
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение