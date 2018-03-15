В школах Рязанской области не обеспечивается безопасность — прокуратура

В феврале этого года прокуратура проверила исполнение законодательства, направленного на обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в школах, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Проверка выявила многочисленные нарушения законодательства об образовании, противодействии терроризму, а также о пожарной безопасности. В школах нет специализированной охраны, систем видеонаблюдения, освещения, экстренного оповещения о ЧС, тревожных кнопок. Автоматическая пожарная сигнализация зачастую неисправна.

Для устранения выявленных нарушений прокуроры внесли 210 представлений, из числа рассмотренных представлений к дисциплинарной ответственности привлечено 57 лиц, возбуждено 39 дел об административных правонарушениях, в суд направлено 35 заявлений об обязании привести объекты образования в соответствие с установленными требованиями антитеррористической защищенности объектов.