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Министерство образования запретит ректорам иметь счета в иностранных банках
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Министерство образования запретит ректорам иметь счета в иностранных банках 

360tv.ru 15 марта 2018
Министр образования и науки Ольга Васильева утвердила список должностей, которым запрещается хранить деньги и иметь счета и вклады за границей. В перечень попали ректоры высших учебных заведений, директоры техникумов, организаций и учреждений при министерстве образования, а также их заместители. Об этом сообщило РИА ФАН.
В списке также находятся главные бухгалтеры и руководители филиалов учебных заведений. Ректор Московского городского педагогического университета и бывший заместитель Министра образования РФ Игорь Реморенко добавил, что относится к приказу положительно.
У нас в вузе не было коррупционных прецедентов. Меня этот приказ никак не ущемляет. У вуза, безусловно, есть счета в валюте, мы ведем активную деятельность, связанную с международными исследованиями и стажировками. Но это все счета организации, а не физических лиц  — Игорь Реморенко.
Ректор ГИТИСа Григорий Заславский также выступил за подобный приказ.
У меня нет счетов в иностранных банках, поэтому я встречаю это решение абсолютно готовым
— Григорий Заславский.
Федеральный закон о запрете отдельным категориям лиц иметь счета в иностранных банках за пределами России вступил в силу весной 2013 года.
По словам председателя Национального антикоррупционного комитета России Кирилла Кабанова, данная инициатива уже продемонстрировала положительные результаты.
Эта антикоррупционная мера реализуется давно, она позволяет избавиться от людей, которые ориентированы на ведение бизнеса, а не на государственную службу. При этом нужно понимать, что людей, которые не декларируют подобные счета, увольняют по утрате доверия
Кирилл Кабанов.
Он отметил, что по сравнению с 2016 годом, число уволенных по этой статье увеличилось втрое. Кабанов также назвал правильным решение расширить данную норму и на сферу образовании.
Роскомнадзор ограничил доступ к 858 страницам сайтов, которые продавали поддельные билеты на чемпионат мира по футболу 2018. Таких сайтов было намного больше, однако 822 ресурса удалили подобную информациют со своих страниц. Восемь сайтов отказались удалять контент, поэтому ведомство ограничило к ним доступ.
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