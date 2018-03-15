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В Индии директор школы изнасиловал десятиклассницу, принимая у нее экзамен
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В Индии директор школы изнасиловал десятиклассницу, принимая у нее экзамен 

Newsru.com 15 марта 2018
Фото: Newsru.com
Полиция индийского штата Харьяна объявила в розыск директора частного образовательного учреждения, который подозревается в сексуальном надругательстве над школьницей. Преступление было совершено во время сдачи экзамена.
Подозреваемый является руководителем и собственником школы, расположенной в округе Сонипат. А заявление на него написал и подал в полицию отец 16-летней пострадавшей, пишет
The Times of India
По словам мужчины, его дочь отстала в учебе, в связи с чем он обратился к школьной администрации с просьбой оформить сдачу экзамена за мзду в 10 тысяч рупий (154 доллара). 8 марта директор вызвал школьницу и ее отца в школу, а затем увел девушку в дом своей родственницы под предлогом написания экзаменационной работы. При этом высокопоставленный педагог утверждал, что ее напишет другая девушка.
Спустя некоторое время отец школьницы забрал ее. Девушка сказала ему, что директор изнасиловал ее. Причем в доме также находились две женщины, которые не вмешивались и не остановили насильника. Пока мужчина разговаривал с дочерью о совершенном преступлении, подозреваемый и его возможные сообщницы скрылись.
За пару месяцев это не единственный случай изнасилования старшеклассниц в Индии с участием педагогов. В феврале в городе Лудхияна в Пенджабе был арестован учитель, который вместе с коллегой, по версии полиции, изнасиловал ученицу 12-го класса. После группового надругательства 18-летняя девушка забеременела. Тогда насильники решили принудить ее к аборту, чтобы скрыть следы преступления.
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