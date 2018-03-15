Дискуссия «Против травли и насилия в школе»

Паблик-Центре библиотеки Добролюбова на Арбате пройдет дискуссия на тему «Против травли и насилия в школе». Наталья Цымбаленко (мама, которая защитила своего ребенка от травли) расскажет родителям, как победить ситуацию игнорирования проблемы в школе и в обществе.

Паблик-центр создан как городоское пространство для подростков, тема буллинга в школе прозвучит здесь вполне логично.

Организаторы мероприятия мечтают, что в России появятся такие флэшмобы от звезд кино, тв, музыкальных групп, как Stand with Keaton. И верят, что ребенок, которого травят, может и должен не просто выйти из ситуации насилия, а знать, что за его спиной все.

Мероприятие разделено на три части и два потока (для подростков и для взрослых). Во взрослой части выступит Наталья Цымбаленко, Проект Травли.нет от Фонда Галчонок, известные журналисты и психологи.

Подростковую часть мероприятия будет вести звезда международного студенческого движения молодых лидеров AIESEC Russia Анастасия Аввакумова.

Будет организована съемка клипа против травли. Квест против насилия, который мы предлагаем пройти всем. А также показ фильма «Слабым здесь не место» режиссера Лолиты Наранович.