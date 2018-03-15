Школьников из Отрадного посвятили в Юнармейцы

В минувшую среду, 14 марта, в школьном отделении № 2 школы № 1554 прошло торжественное мероприятие «Посвящение в Юнармейцы». Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

-Торжественную клятву на верность юнармейскому братству в этот день принесли первые 13 юнармейцев. В этот день ребята получили удостоверения и личную книжку юнармейца. Поздравить их и вручить им удостоверения пришли ветераны Вооруженных сил РФ полковник танковых войск Бондаренко и военный летчик полковник Низамов. Каждый в своём выступлении отметил важность этого события в судьбе каждого юнармейца, пожелав ребятам веры в себя, крепости духа и верности своему Отечеству, — рассказали в администрации школы.

Отметим, что в задачи юнармейцев входят занятия волонтерской деятельностью, участие в крупных культурных и спортивных мероприятиях. Ребята учатся ходить строем, получают азы начальной военной подготовки и дополнительное образование, а также навыки оказания первой помощи. (ип)