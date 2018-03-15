В будёновках и с оружием: уральские дети сыграли в гражданскую войну и спели хором

Екатеринбурге выбрали победителей конкурса «Примирение», который проводил Уполномоченный по правам ребёнка Свердловской области Игорь Мороков . Конкурс приурочен к 100-летию революции, участники должны были исполнить песни времён Гражданской войны. Причём песни любые — не только про красных, но и про белых, тем более, что нередко это были одни и те же песни, но с разными словами.

— Пусть наши предки и были непримиримыми друг к другу, ведь добровольцы всегда воевали за какую-то идею, за свою правду, но сейчас нам, их потомкам, делить нечего, а поэтому мы должны почтить их память и примирить их в наших сердцах, — объяснил идею Игорь Мороков.

На конкурс прислали несколько десятков видеозаписей из школ и садиков. В большинстве случаев ребята исполняли красноармейские песни, более знакомые всем. Но многие подошли к идее творчески: например, исполнили «белые» версии известных «красных» песен или одну и ту же песню — в разных вариантах.

Смотрим, что получилось. Вот какие ролики победили в конкурсе.

Категория 5–11 лет 1-е место: коллектив 4 «А» класса средней школы № 1, г. Каменск-Уральский

3-е место: коллектив детского сада № 38, г. Асбест

Категория 12–17 лет 1-е место: хор 11-х классов средней школы № 75, г. Лесной

2-е место: коллектив 8 «Б» класса средней школы № 91, г. Екатеринбург