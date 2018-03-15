По Старому Крюково прошествовал «Шагающий автобус»

В рамках проводимой Всероссийской социальной интернет-кампании «Пристегнись, Россия !» автоинспекторы провели с учениками школы №1528 прогулку по Зеленограду.

Как сообщили в окружной отдельной роте ДПС ГИБДД, началось путешествие ребят от порога школы. Во время движения инспектор обратила внимание школьников на припаркованный у дороги транспорт: на то, как он закрывает обзор дороги и создает «дорожную ловушку» для пешеходов. Затем детям показали дорожные знаки, объяснили их название и назначение.

Вернувшись к школе, дети успешно ответили на все вопросы инспектора ДПС, устроившей им проверку знаний Правил дорожного движения, которые они получили в ходе путешествия.