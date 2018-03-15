Пропиской не вышли: детей из ЖК «Комарово» отказываются принимать в новую школу в Ямальском-2

Жители ЖК «Комарово», расположенного за объездной дорогой, бьют тревогу. Из-за районной прописки их детей не принимают в новую школу, которая возводится по соседству с новостройками — возле микрорайона Ямальский-2. Прием заявлений на зачисление во второй корпус гимназии №49 (новую школу решили присоединить к действующему общеобразовательному учреждению — Прим. авт.) начался 1 февраля, но дома, расположенные на улице Созидателей, как выяснилось, не относятся к его участку.

— Мы были на приеме в администрации гимназии №49, но документы у нас не приняли и даже не стали записывать. Сказали, что мы не относимся к первоочередникам и сможем попасть в новый корпус только при наличии свободных мест. Учитывая, что за объездной очень много новых жилых кварталов — «Преображенский», «Гармония», «Ямальский-2», «Клевер Парк», то нет никакой гарантии, что для наших детей останутся места и их хватит на всех, — жалуется жительница ЖК «Комарово».

Новоселы, покупая квартиру на улице Созидателей, знали, что территория, на которой находятся их дома, относится к Тюменскому району, но не предполагали, что из-за прописки их дети не смогут пойти в новую школу. — У меня четверо детей. Одного из них очень сильно укачивает в транспорте. В каком состоянии он будет приезжать на уроки? В школьном автобусе его укачивает, а если возить всех на своей машине в разные смены, то мне придется целый день проводить за рулем, — рассказала 72.ru многодетная мать Анна.

У жителей новостроек на улице Созидателей районная прописка

В городском департаменте образования подтвердили, что к ним поступают обращения от жителей ЖК «Комарово». Родителям предлагают не паниковать и дождаться 1 июля. С этого дня при условия наличия свободных мест начнется зачисление детей, которые не относятся по прописке к участку.. Жителей домов на улице Созидателей не устраивает такой ответ. Новоселы не без оснований опасаются, что летом их просто поставят перед фактом — свободных мест нет. В итоге дети из «Преображенского», «Гармонии», «Ямальского-2» и «Клевер Парка» будут учиться возле дома, а школьники из «Комарово» продолжат ездить за четыре километра в поселок Московский.