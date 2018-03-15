Префект округа Анатолий Смирнов побывал в зеленоградской школе №1194

Префект округа Анатолий Смирнов с рабочим визитом посетил школу №1194 в 15 микрорайоне.

В сопровождении своего заместителя Андрея Новожилова , главы управы района Крюково Андрея Журавлева и директора образовательной организации, председателя Межрайонного совета директоров школ Зеленограда Анатолия Ващилина глава округа познакомился с работой школьного музея, увидел работу профильных медицинского и химического классов, а в завершении пообщался с кадетами школы.

Школа №1194 была основана в 1993 году и стала первой в строящемся 15 микрорайоне. Сегодня эта образовательная организация представляет собой крупный учебный комплекс с дошкольным, начальным, средним и дополнительным образованием (всего — 8 филиалов). В школе обучаются 3232 ученика, среди которых более 2 тысяч получают среднее образование, и около тысячи — дошкольное.

Учебное заведение находится на передовых позициях в области информатизации и совершенствования образовательного процесса. В 2013 году первой в Зеленограде школа №1194 стала участником проекта «Московская электронная школа». В последующие годы в образовательной организации открылись профильные медицинские и инженерные классы, было организовано кадетское движение, примкнувшее к «Юнармии». Образовательная организация активно внедряет систему инклюзивного образования, благодаря чему дети с ограниченными возможностями здоровья в комфортных условиях могут обучаться вместе со здоровыми ребятами, получать новые знания и находить друзей.

Воспитанники школы №1194 являются победителями и призерами различных этапов московской и всероссийской олимпиад среди школьников, конкурсов профессионального мастерства. Образовательная организация регулярно входит в топ-300 лучших школ Москвы , заняв в прошлом году 42-е место. Также школа входит в список топ-500 лучших школ России

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