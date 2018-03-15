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Хоровая школа в Королеве получила новые музыкальные инструменты
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Хоровая школа в Королеве получила новые музыкальные инструменты 

360tv.ru 21 час назад
Фото: 360tv.ru
Сегодня в Королеве хоровая школа получила не только обновленные залы и классы, но и инструменты. Один из них ‐ пианино ‐ в подарок от президента страны. По поручению главы государства, все детские школы искусств в Московской области ‐ а их 187 ‐ получат фортепиано, сообщил телеканал «360».
Под тонкими пальцами лауреата престижных конкурсов рождаются первые аккорды. Пианино «Михаил Глинка» звучит так же мощно, как и музыка композитора, в честь которого назван инструмент. Именно на этом пианино ученики хоровой школы теперь будут готовиться к международным конкурсам и фестивалям. Здесь уже знают, кому посвятить первые победы.
Такой же подарок получили еще 186 подмосковных детских школ искусств. Все это — большая программа, которую в регионе реализуют по поручению президента.
Вот новое фортепиано бережно доставляют в детскую музыкальную школу поселка Снегири. Прямо с фабрики — из Пушкинского района. Здесь честь опробовать новый инструмент предоставили лучшим ученикам. А это уже — Красногорск. Во все подмосковные школы искусств новые инструменты начали доставлять в декабре.
Пианино получат все областные школы, которые имеют отделения музыкальные в своем составе. И практически это все наши школы. Потому что из 208 школ у нас 187 школ получат инструменты. Такого количества инструментов, которое будет поставлено в Подмосковье, в России, наверное, не получит ни один субъект, потому что система дополнительного образования у нас сохранена в полном объеме
-Оксана Косарева, министр культуры Московской области.
Педагоги признаются, фортепиано — самый дорогостоящий после рояля инструмент. Но даже при самой жесткой эксплуатации оно способно прослужить более ста лет — при условии хорошего ухода.
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