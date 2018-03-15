Хоровая школа в Королеве получила новые музыкальные инструменты

Сегодня в Королеве хоровая школа получила не только обновленные залы и классы, но и инструменты. Один из них ‐ пианино ‐ в подарок от президента страны. По поручению главы государства, все детские школы искусств в Московской области ‐ а их 187 ‐ получат фортепиано, сообщил телеканал «360».

Под тонкими пальцами лауреата престижных конкурсов рождаются первые аккорды. Пианино « Михаил Глинка » звучит так же мощно, как и музыка композитора, в честь которого назван инструмент. Именно на этом пианино ученики хоровой школы теперь будут готовиться к международным конкурсам и фестивалям. Здесь уже знают, кому посвятить первые победы.

Такой же подарок получили еще 186 подмосковных детских школ искусств. Все это — большая программа, которую в регионе реализуют по поручению президента.

Вот новое фортепиано бережно доставляют в детскую музыкальную школу поселка Снегири. Прямо с фабрики — из Пушкинского района. Здесь честь опробовать новый инструмент предоставили лучшим ученикам. А это уже — Красногорск . Во все подмосковные школы искусств новые инструменты начали доставлять в декабре.

Пианино получат все областные школы, которые имеют отделения музыкальные в своем составе. И практически это все наши школы. Потому что из 208 школ у нас 187 школ получат инструменты. Такого количества инструментов, которое будет поставлено в Подмосковье, в России , наверное, не получит ни один субъект, потому что система дополнительного образования у нас сохранена в полном объеме

Педагоги признаются, фортепиано — самый дорогостоящий после рояля инструмент. Но даже при самой жесткой эксплуатации оно способно прослужить более ста лет — при условии хорошего ухода.