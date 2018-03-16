Угостила «витаминами». В Петербурге 17 подростков отравились в школе

15 марта уроки для большинства учеников 7-класса школы №97 в Петербурге завершились на больничной койке. Подростки отравились таблетками, которыми их угостила одноклассница под видом витаминов. Всего были госпитализированы 17 школьников, трое из них попали в реанимацию. Сейчас жизни детей ничего не угрожает. Врачи говорят: повезло, ведь все могло закончиться гораздо печальней.

Массовое отравление

Утро в школе №97 на Дрезденской улице в Петербурге начиналось, как обычно. Прозвенел звонок, дети сели за парты, учителя стали объяснять новые темы. Вдруг один из семиклассников почувствовал себя плохо. За ним — второй, третий, четвертый… Вскоре на недомогание жаловалось уже полкласса. Ребят тошнило, у них кружилась голова. Школьный врач осмотрел ребят и понял: их надо везти в больницу! Вызвали скорую помощь.

Пока ехала скорая, школьники признались: они наелись неизвестных таблеток, которые принесла на занятия их одноклассница. Девочка сказала, что это витамины, а потом угостила всех желающих. При этом сама принимать препарат она не стала. О том, что это никакие не витамины, стало ясно уже через несколько минут, но было уже слишком поздно.

15 учеников отвезли в детскую городскую больницу №5. После этого на недомогание пожаловались еще двое школьников — их также госпитализировали. Трое ребят попали в реанимацию. По словам главного врача больницы Людмилы Исанкиной, их жизни ничего не угрожает, но говорить о возвращении ребят к учебному процессу пока рано.

Витамины оказались транквилизатором

Если полтора десятка учеников увезли из школы на скорой, то девочку, которая принесла в школу неизвестный препарат, сопроводили из учебного заведения стражи порядка. Школьницу передали родителям. Известно, что девочка живет в полной, благополучной семье. Мама семиклассницы рассказала Пятому каналу свою версию произошедшего. По ее словам, дочь заметила таблетки по пути в школу, рядом с соседним домом. Хотела пройти мимо, да не удержалась: уж слишком манила к себе яркая оранжевая коробочка, в которой находился препарат. Девочка взяла таблетки и убрала к себе в рюкзак. В школе она хотела было отдать неизвестный препарат медсестре, но не успела: коробочку из ее рук выхватил школьный хулиган, который и раздал таблетки ребятам.

Чья версия ближе к действительности — предстоит выяснить Следственному комитету , который уже начал проверку по факту массового отравления детей. Ситуация находится под личным контролем председателя петербургского комитета по образованию Жанны Воробьевой и главы Выборгского района города Валерия Гарнеца.

Таблетки, которыми отравились дети, отправили на экспертизу. По предварительной информации, они оказались сильнодействующим транквилизатором — феназепамом. Врачи говорят: ребятам еще повезло — все могло закончиться для них гораздо хуже.

С детьми проведут беседу

Прокуратура также начала проверку в школе. Сотрудники ведомства будут выяснять, как руководство учебного заведения действовало в экстренной ситуации. Глава Выборгского района дал свою оценку администрации школы. «Классный руководитель и директор школы действовали быстро и правильно, — считает Гарнец. — Детей оперативно госпитализировали. Будем надеяться, что ребята скоро поправятся».

В администрации Выборгского района заявили, что в школах будут проведены профилактические беседы о безопасности для предотвращения подобных инцидентов. Детям расскажут, какие вещи нельзя трогать и уж тем более приносить на уроки, и что нельзя брать у посторонних людей. Школьная охрана не имеет права обыскивать рюкзаки учеников — да и мера это неэффективная — поэтому представители надзорных органов уповают на благоразумие самих детей и бдительность со стороны родителей. Только тогда повторной катастрофы удастся избежать.