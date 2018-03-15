Воробьев открыл детскую хоровую школу в Королеве после ремонта 

Губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл детскую хоровую школу «Подлипки» в Королеве. В здании 1928 года постройки впервые был проведен капитальный ремонт. В 2016 учреждение вошло в ТОП‐50 школ искусств России
Школа имеет очень большие традиции. Приятно, что средства, которые мы выделили на восстановление, дали результат. Мы видим — все сделано добросовестно
— Андрей Воробьев.
Зал и основная сцена школы оформлены в светлых тонах, занавес, сиденья и элементы декора — в бордовых. Сохранена лепнина начала ХХ века. Она покрашена в золотой цвет.
В отремонтированной школе для индивидуальных занятий предусмотрено 18 аудиторий. Еще пять — для групповых. Кроме того, есть два хоровых зала и концертные залы на 100 и 300 мест.
Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в этой большой работе. Особые слова благодарности я хочу выразить педагогам, которые вкладывают силы и энергию, чтобы дети могли раскрыться и реализовать себя в творчестве. Спасибо всем за неравнодушие и прекрасный результат
— Андрей Воробьев.
Детская хоровая школа станет культурным и общественным центром не только для города, но и для всей области. Здесь планируется проводить семинары, конференции, конкурсы и фестивали. Кроме того, будет открыто и новое отделение — музыкальный театр.