Воробьев открыл детскую хоровую школу в Королеве после ремонта

Школа имеет очень большие традиции. Приятно, что средства, которые мы выделили на восстановление, дали результат. Мы видим — все сделано добросовестно

— Андрей Воробьев.

Зал и основная сцена школы оформлены в светлых тонах, занавес, сиденья и элементы декора — в бордовых. Сохранена лепнина начала ХХ века. Она покрашена в золотой цвет.

В отремонтированной школе для индивидуальных занятий предусмотрено 18 аудиторий. Еще пять — для групповых. Кроме того, есть два хоровых зала и концертные залы на 100 и 300 мест.

Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в этой большой работе. Особые слова благодарности я хочу выразить педагогам, которые вкладывают силы и энергию, чтобы дети могли раскрыться и реализовать себя в творчестве. Спасибо всем за неравнодушие и прекрасный результат

— Андрей Воробьев.

Детская хоровая школа станет культурным и общественным центром не только для города, но и для всей области. Здесь планируется проводить семинары, конференции, конкурсы и фестивали. Кроме того, будет открыто и новое отделение — музыкальный театр.