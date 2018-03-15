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В рамках проекта «Активное долголетие» в школе № 1324 пенсионеров будут учить английскому языку
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В рамках проекта «Активное долголетие» в школе № 1324 пенсионеров будут учить английскому языку 

Управа района Новогиреево 15 марта 2018
Фото: Управа района Новогиреево
В реализацию городского проекта «Активное долголетие» активно включились образовательные учреждения. В Новогиреево людям старшего поколения также предлагают кружки и секции в школах и колледжах.
О своём участии в этом проекте сообщила и школа № 1324 района Новогиреево. В учебном корпусе «Шекспировский», расположенном по адресу: Федеративный проспект, дом 27, начали работу специальные группы по изучению английского языка. Отметим, что занятия в рамках проекта проходит на бесплатной основе.
Чтобы начать изучать английский язык в этих группах, нужно подать заявление в филиале «Перовский» Территориального центра социального обслуживания «Новогиреево» по адресу: 2-я Владимирская, дом 10.
Телефон для дополнительной информации: 8 (495) 305-60-90.
Фото — Матвей Серов.
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