В рамках проекта «Активное долголетие» в школе № 1324 пенсионеров будут учить английскому языку

В реализацию городского проекта «Активное долголетие» активно включились образовательные учреждения. В Новогиреево людям старшего поколения также предлагают кружки и секции в школах и колледжах.

О своём участии в этом проекте сообщила и школа № 1324 района Новогиреево. В учебном корпусе «Шекспировский», расположенном по адресу: Федеративный проспект, дом 27, начали работу специальные группы по изучению английского языка. Отметим, что занятия в рамках проекта проходит на бесплатной основе.

Чтобы начать изучать английский язык в этих группах, нужно подать заявление в филиале «Перовский» Территориального центра социального обслуживания «Новогиреево» по адресу: 2-я Владимирская, дом 10.

Телефон для дополнительной информации: 8 (495) 305-60-90.