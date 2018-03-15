В Лопхарях за парты сядут пять первоклашек

В День знаний в селе Лопхари впервые переступят порог школы пять первоклашек, а уже через год — пятнадцать. Их научат думать и читать на русском и хантыйском языках. Удобство парт и оформление классов оценили депутат, президент Ассоциации «Ямал-потомкам!» Эдуард Яунгад и чиновник окружного департамента по делам коренных малочисленных народов Севера Лидия Кельчина.

«Школа притягивает уютом. Она хорошо укомплектована, в ней есть музей и даже электронный тир. Поразило, что в школе все надписи дублируются на языке народа ханты, а в детском саду один день в неделю говорят только на хантыйском языке и ходят в национальной одежде. Это очень хороший пример сохранения родного языка. Несомненно, здесь нужно отдать должное руководству образовательного учреждения», — рассказал Эдуард Яунгад, который продолжает объезжать отдаленный ямальские поселки и стойбища.

Столичные гости встретились с населением, рассказали о Народной программе КМНС, поговорили о молодежных проектах, безопасности подростков в социальных сетях и интернете, а также участии молодых в общественной жизни села, района, округа.