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Исаак Калина: «Учитывать интересы каждого ребенка»
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Исаак Калина: «Учитывать интересы каждого ребенка» 

Префектура Зеленоградского административного округа 15 марта 2018
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
В столице начинается разработка стратегии развития столичного образования до 2025 г. Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, в столичном образовании уже удалось достичь серьезных результатов.
— Важно, что теперь хорошее образование можно получить не только в десятке топовых и престижных гимназий, но и в сотнях обычных средних школ Москвы, — отметил мэр.
Каким образом это удалось сделать за достаточно короткий период, окружной электронной газете Зеленоградаzelao.ru рассказали руководитель департамента образования Москвы Исаак Калина и первый заместитель руководителя департамента образования Михаил Тихонов, курирующий Зеленоградский административный округ.
Исаак Калина:
— Московская система образования сегодня входит в десятку лучших в мире. Этого удалось добиться в результате перехода на личностно-ориентированный принцип финансирования школ, улучшения материальной базы, расширения многопрофильности школ, повышения заработной платы учителей и создания условий для современного технологичного педагогического труда, реализации городских мегапроектов по развитию «Московской электронной школы» и предпрофессионального образования.
В большом количестве школ сегодня работают предпрофессиональные классы — инженерные, медицинские, кадетские, академические, так что ребята еще за партой могут попробовать свои силы в разных областях, чтобы осознанно выбрать будущую профессию. Да и учиться стало гораздо интереснее: в школьных зданиях появляются, например, настоящие лабораторные комплексы, IT-полигоны, а библиотеки превращаются из хранилища книг в очень востребованные учениками и учителями высокотехнологичные информационные центры. Высокое массовое качество столичного образования подтверждается результатами международных исследований и олимпиад, а также государственной итоговой аттестацией.
Полный текст интервью читайте на сайте окружной электронной газеты Зеленограда zelao.ru.
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