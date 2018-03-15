Исаак Калина: «Учитывать интересы каждого ребенка»

В столице начинается разработка стратегии развития столичного образования до 2025 г. Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин , в столичном образовании уже удалось достичь серьезных результатов.

— Важно, что теперь хорошее образование можно получить не только в десятке топовых и престижных гимназий, но и в сотнях обычных средних школ Москвы, — отметил мэр.

Каким образом это удалось сделать за достаточно короткий период, окружной электронной газете Зеленоградаzelao.ru рассказали руководитель департамента образования Москвы Исаак Калина и первый заместитель руководителя департамента образования Михаил Тихонов , курирующий Зеленоградский административный округ.

Исаак Калина:

— Московская система образования сегодня входит в десятку лучших в мире. Этого удалось добиться в результате перехода на личностно-ориентированный принцип финансирования школ, улучшения материальной базы, расширения многопрофильности школ, повышения заработной платы учителей и создания условий для современного технологичного педагогического труда, реализации городских мегапроектов по развитию «Московской электронной школы» и предпрофессионального образования.

В большом количестве школ сегодня работают предпрофессиональные классы — инженерные, медицинские, кадетские, академические, так что ребята еще за партой могут попробовать свои силы в разных областях, чтобы осознанно выбрать будущую профессию. Да и учиться стало гораздо интереснее: в школьных зданиях появляются, например, настоящие лабораторные комплексы, IT-полигоны, а библиотеки превращаются из хранилища книг в очень востребованные учениками и учителями высокотехнологичные информационные центры. Высокое массовое качество столичного образования подтверждается результатами международных исследований и олимпиад, а также государственной итоговой аттестацией.

Полный текст интервью читайте на сайте окружной электронной газеты Зеленограда zelao.ru.