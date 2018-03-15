Школьники из Текстильщиков стали призерами программы «Педагогический универсариум»

Ученики школы №484 имени Героя Советского Союза В. И. Попкова района Текстильщики приняли участие в интеллектуальных состязаниях «Педагогический Универсариум».

— Нет помех нашим шестиклассникам в тяге к знаниям. 9 марта команда обучающихся нашей школы успешно приняла участие в математической игре в рамках проекта «Педагогический Универсариум и заняла второе место среди команд-соперниц, — рассказали в администрации учебного заведения.

Напомним, что школа №484 расположена по адресу: 11-я улица Текстильщиков, дом 6. (ск)