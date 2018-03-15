СГЭУ занял 8-е место в национальном рейтинге вузов

Исследование, которое легло в основу национального рейтинга, проводилось медиагруппой "Россия сегодня" . В итоге рейтинг демонстрирует потребителям услуг высшей школы, каковы шансы получить ту подготовку, которая позволит выпускнику быть конкурентоспособным на трудовых рынках региона и страны.

Востребованность специалистов оценивалась по таким показателям, как доля молодых людей, получивших направление на трудоустройство по запросу производств и организаций.

По мнению руководителя проекта «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня» Натальи Тюриной, данное исследование вызывает неподдельный интерес не только у работодателей, но и у российских абитуриентов. «Рейтинг хорошо себя зарекомендовал, второй год подряд он показывает высокую читаемость и востребованность: многие молодые люди на его основе делают выбор своей образовательной траектории», — отметила она.

Самарский государственный экономический университет, вошедший в первую десятку вузов сферы управления, предоставляет молодым людям широкий спектр образовательных возможностей. Это среднее профессиональное образование, бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура. СГЭУ остается единственным вузом Приволжского федерального округа по подготовке кадров высшей квалификации в сфере экономики.

"Стратегическая цель нашего университета на период до 2020 года — достижение конкурентоспособности вуза на национальном и международном уровнях, обеспечение непрерывности образования, востребованность выпускников СГЭУ органами власти и управления, бизнес-сообществом. Практико-ориентированный подход к образованию с учетом ситуаций, возникновение которых возможно в будущем, позволит нашим выпускникам быть конкурентоспособным на глобальных и локальных рынках труда".

Ефим Коган , научный руководитель приволжского филиала Федерального института развития образования, научный руководитель исследования:

"Принципиальное отличие этого рейтинга в том, что его не интересует, как устроена организация изнутри — ни количество профессоров, ни количество квадратных метров на одного студента. Этот рейтинг оценивает только одно — востребованность того продукта, который вуз производит. А высшее учебное заведение готовит ряд продуктов: это разработки социально-экономического характера, капитализация этих разработок, научно-исследовательская деятельность, востребованность которой определяет индекс цитируемости научных публикаций, а также подготовка специалистов. Рейтинг так построен, что он ничего не спрашивает у самих вузов, а фиксирует только статистические данные. И судя по этим данным, Самарский государственный экономический университет востребован на территории — 8-е место в рейтинге своей категории — это достойный результат.

Фактически рейтинг оценивает меру соответствия вуза предпринимательскому типу. В этом качестве вуз призван профессионально оценивать внешний запрос на производимые продукты, формировать новые, например, консалтинговые услуги, и оперативно трансформировать эти запросы в собственные задачи. Такой тип вуза требует построения адекватной организационно-управленческой структуры. Это путь в развитии вуза, который и предлагает обсуждаемый рейтинг".