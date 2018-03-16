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Министерство образования Нижегородской области опровергло информацию о закрытии школы-интерната для слабослышащих детей в Большом Мурашкине
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Министерство образования Нижегородской области опровергло информацию о закрытии школы-интерната для слабослышащих детей в Большом Мурашкине 

Newsroom24 19 часов назад
Фото: Newsroom24
Согласно сообщению, «государственное казенное общеобразовательное учреждение „Большемурашкинская областная специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для слабослышащих и позднооглохших детей“ (далее — школа) функционирует в штатном режиме.
Финансирование школы, предусмотренное в областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг., сохраняется в полном объеме. Комплектование школы осуществляется на основании приказа министерства образования Нижегородской области от 20.12.2011г. №3461 „Порядок комплектования образовательных организаций, осуществляющих обучение по адаптированным образовательным программам, подведомственных министерству образования Нижегородской области“ (далее приказ — №3461).
Согласно пункту 10 приказа №3461 основанием для выдачи путевки в школу является наличие заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего о зачислении ребенка и заключения центральной психолого-медико-педагогической комиссии. В настоящее время заявлений на прием в школу в министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области не поступало».
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