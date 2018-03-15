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Школьникам рассказали о молодежной палате района Некрасовка
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Школьникам рассказали о молодежной палате района Некрасовка 

Управа района Некрасовка 15 марта 2018
Фото: Управа района Некрасовка
В ГБОУ Школа № 2089 в среду, 14 марта, состоялась лекция о работе молодежного парламента. Она была организована досугово-спортивным центром «Некрасовка» совместно с молодежной палатой района Некрасовка.
Слушателями стали старшеклассники. В ходе лекции школьникам рассказали о направлении работы молодежного парламента и пригласили активную молодежь к общественной деятельности в районе.
Многие старшеклассники заинтересовались предложением и выразили готовность участвовать в мероприятиях молодежной палаты. (вт)
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