Школьникам рассказали о молодежной палате района Некрасовка

В ГБОУ Школа № 2089 в среду, 14 марта, состоялась лекция о работе молодежного парламента. Она была организована досугово-спортивным центром «Некрасовка» совместно с молодежной палатой района Некрасовка.

Слушателями стали старшеклассники. В ходе лекции школьникам рассказали о направлении работы молодежного парламента и пригласили активную молодежь к общественной деятельности в районе.

Многие старшеклассники заинтересовались предложением и выразили готовность участвовать в мероприятиях молодежной палаты. (вт)