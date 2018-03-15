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Студентам вручили дипломы в торжественной обстановке
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Студентам вручили дипломы в торжественной обстановке 

Вестник района Гагаринский 15 марта 2018
Фото: Вестник района Гагаринский
Студенты, завершившие обучение по программе профессиональной переподготовки «Технологии и управление трубопроводным транспортом нефти и нефтепродуктов в системе ТЭК», получили дипломы о ее окончании.
Ректор Губкинского университета Виктор Мартынов назвал программу уникальной, потому что благодаря ей будущие дипломаты изучили основные объекты технологической цепочки нефтегазовой вертикали, объекты и технологии транспорта и хранения нефти и нефтепродуктов.
Занятия для студентов МГИМО были организованы не только в виде лекций ведущих преподавателей РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, но также в виртуальной среде производственной деятельности: в том числе в Тренажерном центре управления скважиной, Центре управления разработкой месторождений углеводородов, Центре производственно-диспетчерского управления режимами нефтегазодобывающих комплексов, Центре компьютерного проектирования, управления и эксплуатации режимами систем магистральных нефтепроводов, Учебном полигоне оборудования магистральных нефтепроводов и других специализированных лабораториях Губкинского университета.
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