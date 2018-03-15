Студентам вручили дипломы в торжественной обстановке

Студенты, завершившие обучение по программе профессиональной переподготовки «Технологии и управление трубопроводным транспортом нефти и нефтепродуктов в системе ТЭК», получили дипломы о ее окончании.

Ректор Губкинского университета Виктор Мартынов назвал программу уникальной, потому что благодаря ей будущие дипломаты изучили основные объекты технологической цепочки нефтегазовой вертикали, объекты и технологии транспорта и хранения нефти и нефтепродуктов.