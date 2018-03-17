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В российских университетах появятся священники и церкви
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В российских университетах появятся священники и церкви 

Свободная пресса 17 марта 2018
Фото: РИА Новости
В вузах России хотят активизировать служения РПЦ. «Университетский священник, домовая церковь в вузе — это демонстрация исторической и существующей до сих пор связи христианства и науки», — цитирует Патриарха Кирилла Lenta.ru. В пример он приводит Оксфордский и Гарвардский университеты.
По словам патриарха, на Западе естественно присутствие капелланов в институтах. Это так же обыденно, как и присутствие профессора.
Сообщается, что для работы со студентами в России отберут православных священников, которые имеют высшее светское образование. Они должны будут отвечать на критику в адрес церкви и вести борьбу со стереотипом о вечном конфликте науки и религии.
Ранее Патриарх Кирилл рассказал об угрозе, которую несёт развитие цифровых технологий. Он отметил, что в развитии технологий как таковом не видит ничего плохого, однако как глава церкви не может не беспокоится о возможных ограничениях свободы человека, которые оно несёт. «Вот приведу вам такой небольшой пример. У нас есть горячие головы, которые с восторгом говорят о необходимости ликвидировать наличные деньги и перейти только на электронные карточки. Это обеспечит прозрачность, контроль, ну, и все те аргументы, с которыми многие хорошо знакомы. И все это так. А если вдруг в какой-то момент исторического развития доступ к этим карточкам будет открываться в ответ на вашу лояльность?» — сказал патриарх.
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