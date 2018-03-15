В Пятигорске торжественно открыли школу со спортивным уклоном

Новое учебное заведение, рассчитаное на 500 мест открылось в Пятигорске , сообщили корреспонденту STAV.AIF.RU в пресс-службе АППП в СКФО.

15 марта в Пятигорске открылась школа со спортивным уклоном. В открытии принял участие полпред Президента Российской Федерации в СКФО Олег Белавенцев

Новое образовательное учреждение было построено на средства из федарального, регионального и городского бюджетов. Здание располагает спортивным и учебным корпусами. В первом –три спортивных зала, один тренажерный комплекс, плавательный бассейн, медицинский блок, столовая на 250 мест и актовый зал на 324 места.

В учебном помещении оборудованы 20 специализированных кабинетов, в том числе 6 лингафонных классов и 3 кабинета дополнительного образования. Кроме того, в школе есть библиотека.