Ещё
В Пятигорске торжественно открыли школу со спортивным уклоном
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Пятигорске торжественно открыли школу со спортивным уклоном 

АиФ Ставрополье 15 марта 2018
Фото: АиФ Ставрополье
Новое учебное заведение, рассчитаное на 500 мест открылось в Пятигорске, сообщили корреспонденту STAV.AIF.RU в пресс-службе АППП в СКФО.
15 марта в Пятигорске открылась школа со спортивным уклоном. В открытии принял участие полпред Президента Российской Федерации в СКФО Олег Белавенцев.
Новое образовательное учреждение было построено на средства из федарального, регионального и городского бюджетов. Здание располагает спортивным и учебным корпусами. В первом –три спортивных зала, один тренажерный комплекс, плавательный бассейн, медицинский блок, столовая на 250 мест и актовый зал на 324 места.
В учебном помещении оборудованы 20 специализированных кабинетов, в том числе 6 лингафонных классов и 3 кабинета дополнительного образования. Кроме того, в школе есть библиотека.
АиФ Ставрополье: последние новости
В Нефтекумском районе Ставрополья построили новую школу В ВДЦ «Смена» запустили четыре образовательные программы Что делать, если не успел выбрать участок для голосования до 12 марта?
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Группа «Пикник» разбилась в ДТП34
Порошенко поставили ультиматум по Крыму265
Умер Александр Павловский11
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина149
РФ пригрозила Британии «мощнейшим давлением»108
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение