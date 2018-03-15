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В ТюмГУ пройдет открытый урок по инновациям и искусственному интеллекту
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В ТюмГУ пройдет открытый урок по инновациям и искусственному интеллекту 

РИА «ФедералПресс» 15 марта 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Искусственный интеллект — перспективная и динамично развивающаяся сфера. Его изучение и разработка являются актуальным вызовом современного мира. Однако у большинства школьников и молодежи на сегодняшний день нет специальных знаний в области технологий искусственного интеллекта, отмечают организаторы.
Цель открытого урока — увеличить количество российских школьников, увлеченных технологиями машинного обучения, анализа данных и искусственного интеллекта, развивающих свои компетенции в программировании и математике. В первой части урока речь будет идти об истории и перспективах развития искусственного интеллекта. Вторую часть посвятят простым алгоритмам и выполнению несложных задач по анализу данных. Завершится урок экскурсией по Школе перспективных исследований ТюмГУ.
Напомним, Тюменский госуниверситет и Западно-Сибирский банк Сбербанка России являются давними партнерами в области повышения профессиональных компетенций студентов и профориентационной работы со школьниками. В частности, активное участие Сбербанк принимает в развитии Школы одаренных и ФабЛаба ТюмГУ. В прошлом учебном году стартовал совместный проект ФЭИ ТюмГУ и Сбербанка «Финансовая грамотность тюменским школьникам». В этом году банк и вуз выступили организаторами первой профессиональной олимпиады для студентов «Я — профессионал».
Ежегодно штат банка пополняют выпускники ТюмГУ, студенты проходят практику и участвуют в программах стажировок. В рамках сотрудничества регулярно проводятся карьерные мероприятия, серии мастер-классов, образовательные лекции, а также лучшие студенты зачисляются в Студенческий клуб Сбербанка, основной целью которого является повышение финансовой грамотности и обучение основам банковской деятельности.
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