В ТюмГУ пройдет открытый урок по инновациям и искусственному интеллекту

Искусственный интеллект — перспективная и динамично развивающаяся сфера. Его изучение и разработка являются актуальным вызовом современного мира. Однако у большинства школьников и молодежи на сегодняшний день нет специальных знаний в области технологий искусственного интеллекта, отмечают организаторы.

Цель открытого урока — увеличить количество российских школьников, увлеченных технологиями машинного обучения, анализа данных и искусственного интеллекта, развивающих свои компетенции в программировании и математике. В первой части урока речь будет идти об истории и перспективах развития искусственного интеллекта. Вторую часть посвятят простым алгоритмам и выполнению несложных задач по анализу данных. Завершится урок экскурсией по Школе перспективных исследований ТюмГУ.

Напомним, Тюменский госуниверситет и Западно-Сибирский банк Сбербанка России являются давними партнерами в области повышения профессиональных компетенций студентов и профориентационной работы со школьниками. В частности, активное участие Сбербанк принимает в развитии Школы одаренных и ФабЛаба ТюмГУ. В прошлом учебном году стартовал совместный проект ФЭИ ТюмГУ и Сбербанка «Финансовая грамотность тюменским школьникам». В этом году банк и вуз выступили организаторами первой профессиональной олимпиады для студентов «Я — профессионал».

Ежегодно штат банка пополняют выпускники ТюмГУ, студенты проходят практику и участвуют в программах стажировок. В рамках сотрудничества регулярно проводятся карьерные мероприятия, серии мастер-классов, образовательные лекции, а также лучшие студенты зачисляются в Студенческий клуб Сбербанка, основной целью которого является повышение финансовой грамотности и обучение основам банковской деятельности.