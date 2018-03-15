В Челябинске создали аудиокниги для слабовидящих детей

Студенты педагогического университета при поддержке депутата Госдумы Владимира Бурматова реализовали проект, который позволит слабовидящим без труда получать новые знания.

Инициативная группа будущих педагогов из Челябинска озвучили 72 книги, среди которых художественные произведения, учебники и методические пособия. Книги получили озвучку в студии звукозаписи с привлечением профессиональных дикторов и при помощи волонтеров.

— В развитии данного проекта депутат помог нам в трудное время, когда у нас не было оборудования и ресурсов, но имелось большое желание помогать детям, которые лишены полноценной возможности получать знания, — говорит организатор проекта «Голос книги» Лиана Млкеян, — На сегодняшний день озвучивание книг ведется непрерывно прямо в стенах Южно-Уральского гуманитарно-педагогического университета на профессиональной аппаратуре для записи голоса.

Недавно волонтеры получили просьбу из троицкой школы-интерната для слепых и слабовидящих детей — озвучить 40 книг. Учебник по экологии и биологии озвучил сам Владимир Бурматов, который является Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды.