Вместо министра Васильевой в Орел приедет её заместитель

По информации пресс-службы правительства региона, во Дворце пионеров и школьников им. Ю. А. Гагарина Татьяна Синюгина проведет совещание с работниками системы общего и дополнительного образования региона.

Кроме того, в рамках визита у заместителя министра запланирован ряд деловых встреч и посещение Некрасовской школы-интерната.

Напомним, ранее в СМИ появилась информации о предстоящем визите в Орловскую область главы Минобра Ольги Васльевой и министра промышленности Дениса Мантурова