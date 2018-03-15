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Вместо министра Васильевой в Орел приедет её заместитель
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Вместо министра Васильевой в Орел приедет её заместитель 

РИА 57 15 марта 2018
Фото: РИА 57
Рабочий визит заместителя Министра образования и науки РФ Татьяны Синюгиной в Орловскую область запланирован на 16 марта.
По информации пресс-службы правительства региона, во Дворце пионеров и школьников им. Ю. А. Гагарина Татьяна Синюгина проведет совещание с работниками системы общего и дополнительного образования региона.
Кроме того, в рамках визита у заместителя министра запланирован ряд деловых встреч и посещение Некрасовской школы-интерната.
Напомним, ранее в СМИ появилась информации о предстоящем визите в Орловскую область главы Минобра Ольги Васльевой и министра промышленности Дениса Мантурова.
Сообщение Вместо министра Васильевой в Орел приедет её заместитель появились сначала на РИА 57.
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