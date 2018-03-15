Единственная в Сибири бесплатная автошкола для инвалидов выпустила первых учащихся

Андрей Травников. НОВОСИБИРСК , 15 марта. / ТАСС /. Свидетельства об окончании единственной в Сибири бесплатной автошколы для инвалидов вручили выпускникам первого набранного курса, документы в четверг получил 41 человек. Для оборудования этой автошколы всем необходимым правительство региона уже выделило более 2 млн рублей и планирует оказывать поддержку и дальше, рассказал в четверг журналистам после церемонии вручения свидетельств врио губернатора Новосибирской области

"Правительством Новосибирской области было принято решение оказать бюджетную поддержку в создании материальной базы, в обучении инструкторов, разработке программ. Безусловно, спрос очень высокий, и мы намерены расширять возможности и этой автошколы, и поддерживать создание подобных школ не только в Новосибирске, но и в других крупных районных центрах", — сказал Травников.

Выпускники школы прошли 200-часовое обучение, которое включало как заочные уроки, так и очные занятия на профессиональном автодроме. Занятия проводили шесть преподавателей, в том числе сурдопереводчик, чтобы можно было общаться на языке жестов с глухими и слабослышащими людьми.

Теперь всем получившим свидетельства об обучении предстоят официальные экзамены на получение водительских прав.

Автошкола для инвалидов была создана в структуре Областного центра социальной адаптации граждан. В автопарке школы сейчас насчитывается пять машин, две из которых с ручным управлением и специально предназначены для обучения маломобильных людей.