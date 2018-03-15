Словацкие филологи посетят Сургут 

9 апреля делегация филологов из Словакии нанесет ответный визит СурГПУ. Целью поездки станет продвижение русского языка за рубежом и совместное создание образовательного проекта.
Как сообщили в пресс-центре СурГПУ, делегация из прибудет из университета им. Матеа Белы города Банска Быстрица. В ближайшие два года преподаватели кафедр филологического образования и журналистики СурГПУ и славянских языков университета им. Матеа Белы объединятся для создания десятка учебно-методических пособий для студентов Словакии. В планах у преподавателей разработать учебные материалы по русской литературе, современному русскому языку и стилистике.
Отметим, что первая партия изданий по изучению русского языка уже готова. Презентуют методический материал в середине апреля. Кроме презентации учебников, для европейских ученых подготовили экскурсии по Сургуту и в деревню Русскинская Сургутского района, а также ознакомительную поездка в Ханты-Мансийск, в ходе которой предполагается встреча с руководством департамента общественных и внешних связей Югры.
Напомним, в прошлом году СурГПУ заключил официальные соглашения о сотрудничестве с рядом зарубежных вузов в Словакии и Белоруссии. В стадии подписания находятся соглашения с университетами Чехии, Китая, а также Кыргызско-российским славянским университетом им. Первого Президента РФ Б. Н. Ельцина.