Школьники могут представить свои работы на всероссийский конкурс научно-технологических проектов

Принимаются работы по таким направлениям, как агропромышленные и биотехнологии, энергетические системы, большие данные и ряду других тем.

Не менее 400 авторов лучших работ будут приглашены на программу «Большие вызовы», в образовательный центр «Сириус», с 1 по 24 июля 2018 года. Школьники на программе получат уникальные возможности работать над реальными задачами российских компаний, реализовывать технические проекты и обучаться у ведущих специалистов России . Образовательная и досуговая программа, проезд, проживание и питание — бесплатны для победителей конкурса. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 31 марта 2018 года на сайте проекта.

В 2017 году в программе «Большие вызовы» приняли участие 400 школьников из 57 регионов России и 180 педагогов из вузов и технологических компаний. Всего ими было реализовано 83 проекта.