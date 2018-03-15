Учительница весь урок оскорбляла ученицу из-за разбитого цветка

В школе №381 Санкт-Петербурга произошел инцидент, который мог бы остаться в рамках учебного заведения, если бы родители учеников не выложили в Сеть аудиозапись, случайно оказавшуюся в их доступе.

5 марта ученица 5 класса «А» случайно разбила горшок с цветком. Земля рассыпалась на учительское кресло. В класс вошла учительница русского языка Римма Владимировна. Казалось бы, что проще: попросить девочку принести веник и совок и устранить результат оплошности. Но вместо этого Римма Владимировна начала комментировать поступок:

Это чё ты мне устроила? Ты чё сделала? Ученица: «Римма Владимировна, извините, пожалуйста. Я нечаянно». Ты знаешь такую пословицу: за нечаянно бьют отчаянно? Бери и убирай! Чё за дебилка?.. Ты чё, дура? Чё, здесь попёрлась, что ли? Рассказывай! Ученица: «Я просто прошла…» Где ты просто прошла? Вот здесь ты попёрлась? Ты чё, дура? Как тебя назвать? Ты чё, слон? Покажи, где ты прошла, слоняра? Ты чё, идиотка? Убирай!.. Цветы поломаны. Поломанные горшки. Загаженные тетради. Я что детям скажу? Как я буду сидеть на стуле, идиотка! Стул мне чисти! Нагадила? Вперёд!

В течение урока оскорбления продолжались. После окончания занятий пятиклассники сходили в ближайший цветочный магазин и купили учительнице новое растение взамен испорченного.

Вернувшись домой, девочка заболела. Маме пришлось вызвать ей врача и не вести в школу. Когда на следующий день девочка стала делать домашнее задание и включила мобильный телефон, она узнала, что все происходившее в классе случайно записалось. Девочка хотела записать предыдущий урок, но учитель сказал убрать телефон, что она и сделала, не выключив запись. Таким образом, случайно оказавшаяся в распоряжении мамы девочки запись показала, как на самом деле разговаривает с детьми учительница, когда никто ее не слышит.

Директор школы №381 прокомментировала случившееся газете Metro : «Я оцениваю этот поступок как возмутительный и недопустимый. Почему произошёл срыв у учителя русского языка, не понимаю. Не исключено, что сказываются усталость и внутреннее напряжение. […] Римма Владимировна сейчас подавлена, с журналистами разговаривать отказывается. Мы разобрали этот случай на педсовете, учителю будет объявлен выговор. Останется в школе Римма Владимировна или нет, пока не могу сказать. Но, скорее всего, она не будет работать с 5 „А“ классом, и дети получат другого учителя. От себя и всех педагогов нашей школы приношу извинения девочке, а также всем ученикам 5 „А“ и их родителям за недостойное поведение нашего учителя».

Родители пятиклассников уже обратились в прокуратуру Кировского района Санкт-Петербурга, районный отдел образования, а также комитет по образованию Смольного. Обеспокоенные мамы и папы требуют провести проверку директора школы, учителя русского языка и классного руководителя. Все они подозреваются в употреблении «некорректных, грубых, оскорбительных выражений, унижающих честь и достоинство личности несовершеннолетних».

В то же время коллеги учителя организовали кампанию в поддержку педагога, замешанного в скандале.

Полная тридцатиминутная аудиозапись урока выложена на сайте « Комсомольской Правды » от 15.03.18.

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