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Родителям будущих первоклассников рассказали, как подготовить ребенка к школе
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Родителям будущих первоклассников рассказали, как подготовить ребенка к школе 

Управа района Сокольники 15 марта 2018
Фото: Управа района Сокольники
Сотрудники службы психолого-педагогического сопровождения «Школы на Гастелло» провели занятия для поступающих в школу и их родителей.
Как уточнили в сокольнической школе №1530, мастер-классы провели педагоги учреждения: логопед А. Каковкина и дефектолог Э. Винокурова.
Для удобства родителей будущих школьников материалы, которые учителя использовали на занятиях, опубликованы в сети Интернет, чтобы каждый желающий мог воспользоваться ими для подготовки своего ребенка к учебе в школе.
Учитель-логопед А. Каковкина рассказала в ходе мастер-класса о развитии смысловой стороны чтения, а учитель-дефектолог Э. Винокурова ознакомила с приемами развития познавательной деятельности детей. Так, в сеть размещены памятка о развитии познавательной деятельности, приемы закрепления образа букв и т.п.
Фото: предоставлено ГБОУ «Школа №1530 „Школа Ломоносова“ (отделение „Школа на Гастелло“).
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