Родителям будущих первоклассников рассказали, как подготовить ребенка к школе

Сотрудники службы психолого-педагогического сопровождения «Школы на Гастелло» провели занятия для поступающих в школу и их родителей.

Как уточнили в сокольнической школе №1530, мастер-классы провели педагоги учреждения: логопед А. Каковкина и дефектолог Э. Винокурова.

Для удобства родителей будущих школьников материалы, которые учителя использовали на занятиях, опубликованы в сети Интернет, чтобы каждый желающий мог воспользоваться ими для подготовки своего ребенка к учебе в школе.

Учитель-логопед А. Каковкина рассказала в ходе мастер-класса о развитии смысловой стороны чтения, а учитель-дефектолог Э. Винокурова ознакомила с приемами развития познавательной деятельности детей. Так, в сеть размещены памятка о развитии познавательной деятельности, приемы закрепления образа букв и т.п.

Фото: предоставлено ГБОУ «Школа №1530 „Школа Ломоносова“ (отделение „Школа на Гастелло“).