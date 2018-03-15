Конкурс исследовательских работ «Калейдоскоп научных идей» состоялся в Нижегородском районе

Его участниками стали более 120 воспитанников образовательных учреждений.

Юные исследователи представляли свои работы в 5 секциях: «Биографика (наши знаменитые земляки, Ф. Ф. Ушаков)», «Архитектурно-исторические памятники», «Страницы истории родного края», «Жизнь и творчество М. Горького» и «Социогуманитарные науки».

Конкурс проводится в рамках реализации районной программы гражданско-патриотического воспитания «Хранители прошлого. Творцы настоящего» для учащихся начальной и средней школы. В числе его задач — выявление и развитие одаренных учащихся, содействие совершенствованию школьных экспериментов и внедрение результатов исследований и разработок в практику, развитие творческих способностей и исследовательских навыков учащихся.

Нужно отметить, что в конкурсе принимают участие не только представители среднего и старшего звена образовательных учреждений, но и ученики начальных классов. Для юных воспитанников это первые шаги в большой мир науки.