Диплом без доплат. В каких вузах Казани стало больше бюджетных мест?

В 2018 году в вузах Татарстана впервые за последние годы увеличится количество бюджетных мест. Особенно этот рост заметят будущие магистры. Больше возможностей откроется и для бакалавров-заочников, а у очников будет шанс освоить специальности, которые раньше в вузах получали только платно.

Переведут на «заочку»

Этим летом дополнительные бюджетные места для будущих бакалавров и магистров приготовили в КФУ, КНИТУ-КАИ и энергоуниверситете (КГЭУ). В медицинском и аграрном университетах приём сохранится практически на прошлогоднем уровне, а в архитектурно-строительном грядёт незначительное сокращение мест.

«В нашем вузе, включая филиалы, будет более 400 дополнительных мест, большинство из которых — в магистратуре, — уточняет ответсек приёмной комиссии КФУ Олег Бодров. — На отдельных направлениях подготовки рост несущественный — на одно-два места. Но с учётом того, что в последние годы наблюдалась тенденция сокращения квот, даже такая прибавка позволила университету вернуть бюджетные места, упущенные за два года».

Одним из лидеров по сокращению мест стал КНИТУ-КХТИ. «На бакалавриате у нас стало на 237 мест меньше. Самые значительные потери на направлениях „Компьютерные и информационные науки“ и „Физико-технические науки и технологии“, — поясняет ответсек приёмной комиссии КНИТУ-КХТИ Марат Валеев. — А вот в магистратуре рост на 90 мест. В нашем вузе сосредоточена треть всех бюджетных мест, выделенных в РФ по направлению „Химическая технология“. Заметное увеличение, сразу на 15%, наблюдается и по программам специалитета».

Даже в тех вузах, где количество мест практически не изменилось, произошло их перераспределение по формам обучения и специальностям. В КГАСУ на очный бакалавриат наберут меньше будущих строителей, но зато на «заочку» и в очную магистратуру их примут больше. В КазГАУ практически вдвое сократится набор экологов, исчезнут места для лесников в магистратуре, но зато будет больше возможностей поступить бесплатно для будущих земле­устроителей и агроинженеров (на «заочку»), а также ландшафтных архитекторов.

В КГЭУ на заочное отделение примут меньше будущих тепло— и электроэнергетиков. В КНИТУ-КХТИ исчезнут бюджетные места на заочном бакалавриате для химиков-технологов, зато они появятся для «пищевых» технологов и биотехнологов. Не будет бюджетных мест на направлениях, связанных с холодильной техникой и сервисом в индустрии моды и красоты.

Экономистов «реабилитируют»?

Зато вузам выделили бюджетные места на ранее платные специальности. В КФУ бесплатно смогут учиться будущие клинические психологи и кадровики, в КГАСУ — градостроители-магистры, в КНИТУ-КХТИ — пожарные-специалисты. В КНИТУ-КАИ возобновят набор специалистов по информбезопас­ности.

«В нашем вузе мест прибавится за счёт «Авиастроения», что связано с проектом Ту-160, для которого авиазавод заказал подготовку 114 целевиков, включая специалистов по двигателям, конструкторов, — отмечает ответсек приёмной комиссии КНИТУ-КАИ Роман Моисеев. — Существенно вырастет набор на «Радиотехнику и радиоэлектронику», небольшой прирост будет по IT-специальностям. Кстати, мы уже формируем заявки на бюджетные места на 2019/2020 год — закажем их для новой специальности «Природообустройство и водопользование». Особого увеличения квот в будущем мы не ждём, но, думаю, со следующего года не только у нас, но и в других вузах начнут появляться бюджетные места для экономистов, которые прежде максимально сокращали».