Диплом без доплат. В каких вузах Казани стало больше бюджетных мест? 

В 2018 году в вузах Татарстана впервые за последние годы увеличится количество бюджетных мест. Особенно этот рост заметят будущие магистры. Больше возможностей откроется и для бакалавров-заочников, а у очников будет шанс освоить специальности, которые раньше в вузах получали только платно.
Переведут на «заочку»
Этим летом дополнительные бюджетные места для будущих бакалавров и магистров приготовили в КФУ, КНИТУ-КАИ и энергоуниверситете (КГЭУ). В медицинском и аграрном университетах приём сохранится практически на прошлогоднем уровне, а в архитектурно-строительном грядёт незначительное сокращение мест.
«В нашем вузе, включая филиалы, будет более 400 дополнительных мест, большинство из которых — в магистратуре, — уточняет ответсек приёмной комиссии КФУ Олег Бодров. — На отдельных направлениях подготовки рост несущественный — на одно-два места. Но с учётом того, что в последние годы наблюдалась тенденция сокращения квот, даже такая прибавка позволила университету вернуть бюджетные места, упущенные за два года».
Одним из лидеров по сокращению мест стал КНИТУ-КХТИ. «На бакалавриате у нас стало на 237 мест меньше. Самые значительные потери на направлениях „Компьютерные и информационные науки“ и „Физико-технические науки и технологии“, — поясняет ответсек приёмной комиссии КНИТУ-КХТИ Марат Валеев. — А вот в магистратуре рост на 90 мест. В нашем вузе сосредоточена треть всех бюджетных мест, выделенных в РФ по направлению „Химическая технология“. Заметное увеличение, сразу на 15%, наблюдается и по программам специалитета».
Даже в тех вузах, где количество мест практически не изменилось, произошло их перераспределение по формам обучения и специальностям. В КГАСУ на очный бакалавриат наберут меньше будущих строителей, но зато на «заочку» и в очную магистратуру их примут больше. В КазГАУ практически вдвое сократится набор экологов, исчезнут места для лесников в магистратуре, но зато будет больше возможностей поступить бесплатно для будущих землеустроителей и агроинженеров (на «заочку»), а также ландшафтных архитекторов.
В КГЭУ на заочное отделение примут меньше будущих тепло— и электроэнергетиков. В КНИТУ-КХТИ исчезнут бюджетные места на заочном бакалавриате для химиков-технологов, зато они появятся для «пищевых» технологов и биотехнологов. Не будет бюджетных мест на направлениях, связанных с холодильной техникой и сервисом в индустрии моды и красоты.
Экономистов «реабилитируют»?
Зато вузам выделили бюджетные места на ранее платные специальности. В КФУ бесплатно смогут учиться будущие клинические психологи и кадровики, в КГАСУ — градостроители-магистры, в КНИТУ-КХТИ — пожарные-специалисты. В КНИТУ-КАИ возобновят набор специалистов по информбезопасности.
«В нашем вузе мест прибавится за счёт «Авиастроения», что связано с проектом Ту-160, для которого авиазавод заказал подготовку 114 целевиков, включая специалистов по двигателям, конструкторов, — отмечает ответсек приёмной комиссии КНИТУ-КАИ Роман Моисеев. — Существенно вырастет набор на «Радиотехнику и радиоэлектронику», небольшой прирост будет по IT-специальностям. Кстати, мы уже формируем заявки на бюджетные места на 2019/2020 год — закажем их для новой специальности «Природообустройство и водопользование». Особого увеличения квот в будущем мы не ждём, но, думаю, со следующего года не только у нас, но и в других вузах начнут появляться бюджетные места для экономистов, которые прежде максимально сокращали».
Увы, уточнить общее число бюджетных мест в вузах Татарстана в минобрнауки РТ не удалось. В ведомстве информацией не владеют. Между тем все вузы опубликовали контрольные цифры приёма. На их сайтах также можно узнать проходные баллы 2017 года. Так что каждый абитуриент может прикинуть, каковы его шансы поступить на «бюджет».