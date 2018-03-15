Российским школьникам рассказали о медицине будущего

Организаторы посвятили урок теме сотрудничества врачей и инженеров для развития медицины.

Цикл Всероссийских открытых уроков «Проектории» стартовал 8 февраля. Они были посвящены сельскому хозяйству ("Что ты знаешь о еде?"), урбанистике, архитектуре и строительству ("Дом, в котором хочется жить") и современным технологиям ("Нереальная реальность"). За студией, в которой проходит урок, благодаря онлайн-трансляции на портале «Проектория» и в группах проекта в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» могут следить школьники, учителя и родители по всей стране. Предыдущие уроки уже набрали 10 млн просмотров и объединили 26,6 тыс. школ.

"В ближайшей перспективе будут востребованными и перспективными профессии патоморфологов, радиологов — вместо 1,8 тыс. работают около 1 тыс. врачей, медицинских физиков — сегодня у нас в стране их всего 380 при необходимых 1,1 тыс. Не хватает медицинских генетиков. Не хватает операторов-радиологов, это средний медицинский персонал, очень интересная специальность, их пока человек 300, а надо 3 тысячи. Мы ждем новое, молодое, умное и квалифицированное пополнение", — рассказал ТАСС перед уроком приглашенный эксперт встречи, генеральный директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр радиологии» Минздрава России , глава Московского онкологического НИИ (МНИОИ) имени Герцена Андрей Каприн

По его словам, медицинские технологии развиваются чрезвычайно быстро, поэтому для специалистов в этой сфере всегда найдется работа. «Проблема переизбытка кадров нам долго не будет грозить. Квалифицированные специалисты будут всегда на вес золота», — уверен Каприн.

Уверенность в будущем

Открытый урок дал школьникам возможность убедиться, что они выбрали правильный путь, чтобы в будущем освоить профессию своей мечты. «Мне очень нравится биология, и я закончила 9 классов физматшколы. Я хотела пойти на биоинженера или на хирурга. Для меня было очень важно получить подтверждение, что я иду по правильному пути, добиваюсь того, что мне потом в жизни пригодится, будет нужно для моей карьеры», — рассказала ТАСС после открытого урока ученица 10 класса Наталья Краева.

"Урок был очень интересным, понятным и информативным для меня, так как я выбираю профиль хим-био на стыке инженерии и химии. Я хочу поступать в МИСиС, потому что здесь находятся большие серьезные лаборатории, в которых можно получить много практических знаний, чтобы использовать их в дальнейшем", — поделился с ТАСС впечатлениями ученик 8 класса Даниил Забарин.

Участие родителей

"Очень важно, что урок смотрят и родители, потому что родителям также важно понять, какая судьба ждет ребенка, важен правильный выбор профессии. Наши дети имеют возможность прикоснуться к новым специальностям, которые существуют в каждой отрасли", — сказала в разговоре с журналистами министр образования и науки РФ Ольга Васильева , которая стала специальным гостем открытого урока.

По словам министра, цикл открытых уроков будет продолжен, потому что за четыре встречи организаторам удалось охватить лишь малую часть профессий будущего.