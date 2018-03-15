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Воспитанники Воскресной школы готовятся к Пасхе
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Воспитанники Воскресной школы готовятся к Пасхе 

Наш Теплый стан 15 марта 2018
Фото: Наш Теплый стан
Ученики Воскресной школы храма Казанской иконы Божией Матери в Теплом Стане своими руками изготавливают подарки ко Дню светлого праздника Пасхи.
«В дни Великого Поста», — сообщается на сайте храма — «воспитанники Воскресной школы готовят Пасхальные открытки для поздравления одиноких пожилых людей, которых опекает благотворительный фонд „Старость в радость“.
Дети планируют поздравить 20 подопечных фонда.
На занятиях кружка „Самоделкин“ ребята учатся выжигать и выпиливать картины из дерева.
На занятиях хорового пения идёт подготовка к Пасхальному концерту.
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