Воспитанники Воскресной школы готовятся к Пасхе

Ученики Воскресной школы храма Казанской иконы Божией Матери в Теплом Стане своими руками изготавливают подарки ко Дню светлого праздника Пасхи.

«В дни Великого Поста», — сообщается на сайте храма — «воспитанники Воскресной школы готовят Пасхальные открытки для поздравления одиноких пожилых людей, которых опекает благотворительный фонд „Старость в радость“.

Дети планируют поздравить 20 подопечных фонда.

На занятиях кружка „Самоделкин“ ребята учатся выжигать и выпиливать картины из дерева.

На занятиях хорового пения идёт подготовка к Пасхальному концерту.