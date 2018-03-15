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Более 300 студентов примут участие в этапе чемпионата РФ среди спортклубов в Екатеринбурге
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Более 300 студентов примут участие в этапе чемпионата РФ среди спортклубов в Екатеринбурге 

ТАСС 15 марта 2018
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Более 300 студентов из 10 уральских вузов посоревнуются в пяти видах спорта на региональном этапе чемпионата Ассоциации студенческих спортивных клубов (АССК) России, который в четверг стартовал в Уральском государственном аграрном университете (УрГАУ, Екатеринбург), сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
"Сегодня в УрГАУ встретились 350 спортсменов из 10 вузов региона. Спортивное движение среди молодежи набирает обороты. Спортивный клуб УрГАУ «Уральские медведи» — один из самых многочисленных и активных в регионе, и мы рады приветствовать гостей у себя в вузе", — отметила на церемонии открытия и. о. проректора УрГАУ Надежда Юрченко.
По данным пресс-службы, студенты будут соревноваться в мини-футболе, настольном теннисе, волейболе, баскетболе и шахматах. «Организаторами мероприятия является региональное отделение АССК России по Свердловской области. Победители регионального этапа поедут на Всероссийский финал в Анапу», — уточнили в вузе.
Ассоциация студенческих спортивных клубов России была создана в 2013 году. Она является официальной общероссийской молодежной общественной организацией, призванной развивать массовый студенческий спорт.
Чемпионат АССК России — одно из ключевых направлений работы ассоциации. Отличительной чертой чемпионата АССК России является то, что в нем могут принять участие все студенты, исключением являются профессиональные спортсмены и члены сборных команд. Чемпионат проводится в течение всего учебного года в четыре этапа: внутривузовский, региональный, окружной и всероссийский.
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