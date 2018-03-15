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В Удмуртии открыли очередной зал для занятий самбо
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В Удмуртии открыли очередной зал для занятий самбо 

ИА «Сусанин» 15 марта 2018
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии открыли очередной зал для занятий самбо. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, он появился в ижевской школе №80 в рамках всероссийского проекта «Самбо в школу».
По словам председателя региональной федерации самбо Александра Баженова, знание приёмов самозащиты необходимы каждому: «Мы не столько учим детей бороться, делать броски, сколько учим их правильно падать, освобождаться от захватов, показываем, как надо вести себя в экстремальных ситуациях. Если детям нравится, советуем им идти заниматься самбо на более продвинутом уровне».
В свою очередь и.о. министра спорта Удмуртии Наталья Гольцова отметила, что открытие нового зала станет дополнительным толчком для развития спорта в школе.
«Уверена, в перспективе здесь вырастут спортсмены, защищающие честь города и республики и способные стать чемпионами России», — сказала Гольцова.
Открываемый зал стал третьим в Ижевске, и четвёртым в Удмуртии. Уже этим летом залы для занятий самбо откроются в Игре, Камбарке и Воткинске. Сейчас идут переговоры о создании таких мест для детей и молодёжи ещё в нескольких школах Ижевска.
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