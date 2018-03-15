В Удмуртии открыли очередной зал для занятий самбо

Ижевск. Удмуртия . В Удмуртии открыли очередной зал для занятий самбо. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, он появился в ижевской школе №80 в рамках всероссийского проекта «Самбо в школу».

По словам председателя региональной федерации самбо Александра Баженова, знание приёмов самозащиты необходимы каждому: «Мы не столько учим детей бороться, делать броски, сколько учим их правильно падать, освобождаться от захватов, показываем, как надо вести себя в экстремальных ситуациях. Если детям нравится, советуем им идти заниматься самбо на более продвинутом уровне».

В свою очередь и.о. министра спорта Удмуртии Наталья Гольцова отметила, что открытие нового зала станет дополнительным толчком для развития спорта в школе.

«Уверена, в перспективе здесь вырастут спортсмены, защищающие честь города и республики и способные стать чемпионами России », — сказала Гольцова.